新股專輯：錦欣生殖醫療擬上限定價　集資30.5億

外媒報道，中美輔助生殖服務供應商錦欣生殖醫療(01951)計劃以接近招股價上限定價，集資30.5億元。



該公司以每股招股價7.76至8.54元，發售3.571億股，10%公開發售，將於下周二(25日)首掛。是次引入4名基礎投資者，包括高瓴(Hillhouse)、Ally Bridge LB、奧博資本及Cormorant，合共認購1.5億美元(約11.7億港元)股份。



另外，市場消息指，中國山西城商銀行晉商銀行計劃本周內進行上市聆訊，集資最多6億美元(約46.8億港元)。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。