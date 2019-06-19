英皇國際斥5.95億收購上環商廈

英皇國際(00163)公布，以5.95億港元收購位於香港荷李活道151號CentreHollywood。



該物業為一幢樓高26層的商業大廈，位處上環優越位置，總建築面積約為32,727方呎。該收購預計於2019年8月19日或之前完成。該集團指，擬將該物業作物業投資用途。



英皇國際執行董事張炳強表示，該收購再次展示公司透過收購優質物業，以優化集團物業投資組合之決心。該商廈位處重要商業地帶，交通便利，對該物業之租賃需求，以及其未來租金回報之潛力充滿信心。



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