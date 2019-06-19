【深度解構】別輕視貨幣戰　史上最悲是「大蕭條」

外國傳媒報道，歐央行行長德拉吉周二(6月18日)突然「超鴿」，令人相信該央行有機會重啟量化寬鬆(QE)及減息，令美國總統特朗普炮轟德拉吉刻意弱化歐元，藉此取得經濟優勢。有分析認為，特朗普正試圖擺脫「強美元」政策，即醞釀全球「貨幣戰」。



特朗普指出，歐元貶值，使其更易與美國競爭，這不公平，他們這樣做，多年來卻未受處罰，中國和其他國家也是這樣。



花旗認為，雖然貨幣戰尚未開打，但美國已開始盤點各種可用的政策工具。研究機構Exante Data LLC創辦人Jens Nordvig更警告，倘若歐元兌美元跌穿1.1關口，特朗普恐因而怒徵汽車關稅。



【若以史為鑑，後果會怎樣？】

目前市場估計，歐央行在7月25日的會議上將舉行正式辯論，討論合適的對應方案，之後於9月會議拍板落實削減存款利率0.1厘，甚至重啟QE。更有分析認為，最快7月就直接行動。



一旦如此，就正如特朗普所說，加上中國也需要挽救經濟，恐爆發「貨幣戰」，若以史為鑑，後果會怎樣？



首先，綜合種種分析，貨幣戰恐已開始了，因特朗普「開到聲」。其中，人民幣兌美元已明顯轉弱，顯然是與貿易衝突有關；與此同時，特朗普亦想將美元貶值，以便刺激美國出口、減少貿易赤字，以及提升跨國企業盈利。目前歐盟勢加入戰團！



事實上，自2008年金融海嘯後，各國為了走出經濟衰退，已爭相貶值貨幣，刺激出口，美國、歐盟、日本更公布量化寬鬆政策。回顧過去近10年，巴西是最早發動貨幣戰的國家，在2010年刻意將貨幣雷亞爾大幅貶值，以增加出口商品的收入，之後是日本在2012至2014年將日圓大幅貶值，帶挈汽車巨企豐田盈利暴升。不過，由於僅是零星個案及缺乏主要大國參與，對全球影響很微，而且隨着2017年環球經濟同步向上，貨幣戰亦消失於無形之中。



不過，目前形勢不可同日而語，因中、美、歐貨幣確實有機會要競爭貶值！再者，英國前外相約翰遜在保守黨黨魁選舉擴大領先優勢，其10月31日前脫歐的立場，勢令英鎊時大幅貶值；日圓就更不用說了，日本在經濟瀕臨衰退而通脹欠奉下，根本承受不起「強日圓」。



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【回看1930年代】

歷史上，最有名的貨幣貶值戰是發生在1930年代的「經濟大蕭條」，各國放棄「金本位」(即是將自身的貨幣與黃金脫鈎)，直至1971年後，才確立美元儲備貨幣地位。



在1931年9月19日，英國率先宣布脫離「金本位」，英鎊大幅貶值，以後挪威和瑞典於同年9月29日脫離「金本位」，一天後丹麥也跟隨。這樣就令美國與其他本幣仍與黃金掛鈎的國家頓時失去競爭力，出口大受打擊。



到了1934年1月，美國國會通過「黃金儲備法」，變相迫美元兌黃金下跌；其他與黃金掛鈎的國家因出口競爭力疲弱，到了1936年也陸續放棄了「金本位」。



在1930年代美國發動貿易戰，再加上全球引爆貨幣戰的情況下，最終在1939至1945年爆發了第二次世界大戰。



換言之，一旦特朗普下決心要「弱美元」，全球經濟實在有機會短期內蕭條。



【最強大戶也悲觀】

在「最強大戶」之稱的全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)環球固定收入首席投資官Rick Rieder表示，歐洲央行「超鴿」將對美國聯儲局構成壓力，令周三(19日、香港時間周四凌晨2時)宣布減息的機會輕微增加。就算周三不減息，7月力度可能高達0.5厘！



他表示，雖然仍預計聯儲局7月才減息，但歐央行的言論確實有影響，令周三就有可能提早行動，但預計機會不高。



他認為，歐央行行長德拉吉的言論十分進取，因德拉吉表明「要」通脹超過2%目標，而不是認為未來某個時段通脹會超過2%。該區5月通脹僅1.2%，仍遠遠不及目標。



Rieder稱，德拉吉任期將在今年10月屆滿，令他有誘因想建立一些功績。由於歐央行的行動會對聯儲局帶來壓力，故Rieder認為，反映整體融資成本的10年期美國國債孳息率將跌穿2厘，如果中美貿易戰不能緩和，更有可能瀉至1.8至1.85厘。



他又認為，德拉吉打開了「減息之門」，再加上印度及墨西哥，全球經已進入「減息周期」。如果聯儲局不加入進取地減息，美元就會升值，這是聯儲局官員不願看到的。因此，若7月減息，幅度可能是0.5厘，而非0.25厘。

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