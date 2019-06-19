理財Campus：炒股6大迷思　專家逐招拆

買股票常令到散戶又愛又恨，特別是由賺變蝕，更加影響心情。綜觀網民討論區及各處魚缸，歸納散戶經常面對的六大股票投資難題，看專家如何見招拆招，助大家旗開得勝。



●難題1：成手蟹貨點斬纜？



拆解：分作四類靈活應對

短炒被迫長揸，因一般散戶都不想蝕住走，久而久之蟹貨愈積愈多，與其置之不理，不如狠心斬纜？耀才證券研究部總監植耀輝認為，投資者可檢視股份的基本面，如確認轉差，應毫不猶豫減持。



羽白資產管理財富管理總監梁彥穎建議，可把蟹貨分作四類：「冇(實物)資產、唔賺錢、唔派息」最先要沽掉；「有資產、唔賺錢、唔派息」可等一等；「有資產、有錢賺、唔派息」到最後才沽；至於三項都有的股份不用沽，例如滙豐控股(00005)，高位買了可靠股息收入逐步彌補失地。當然，如果你找到另一隻增長前景更佳的股份，可考慮沽貨換入。



●難題2：解沽貨後先升？

拆解：大戶震走散戶技倆



應該沒有人可以每次買股都在最低位買入，並在最高位沽出，所以坊間有指炒股宜止蝕不止賺。



梁彥穎表示，通常大戶把股票舞高弄低，會把七成沒有信心的股東震走，之後才把股份炒起，所以放完之後股價再升，情況亦很普遍。



●難題3：咩股值得揸一世？



拆解：盈利穩增年年派息

知否世事常變，變幻原是永恒。過氣股王常見，但可長相廝守的股票難求！植耀輝認為，一隻股票能否揸一世，關鍵是公司業務能否維持幾十年，順流逆流都捱得過，並通常要持續有盈利增長才能支撐股價，所以難度不低，以公用股可能較有機會。



梁彥穎認為，可嘗試找年年賺錢和派息的藍籌股。如果派息紀錄良好，即使遇上股災或經濟沒有增長都能夠派息，便值得揸一世。當中，他較看好港鐵公司(00066)、恒生銀行(00011)及香港中華煤氣(00003)。



●難題4：買賣點夾啱時間？



拆解：預先制訂出入策略

揀好心水股份，買賣策略尤其重要，否則高位冇走也只是紙上富貴，空歡喜一場。致富證券大埔分行經理劉永棠觀察到，散戶最大問題是沒有目標，「唔知自己做乜」，不設目標位和止蝕位，買賣隨心，結果通常贏少少、輸多多。當持股累跌三成後，才想是否要止蝕，屆時便遲。因此，預先制訂出入市策略非常重要。



植耀輝分享指出，當仔細研究一隻股份後覺得值得投資，通常會分注買入，減低在最高位追入的風險，除非基本因素有變，否則不會沽出。



由於大市氣氛也會為股價帶來影響，梁彥穎建議，買賣股票前可先留意大市是接近見頂抑或離底位不遠。當中，長線投資者可觀看月線圖，並簡單以20個月線為指標，在此線之下加上出現市況見底的技術指標信號，可考慮入市買股。反之，當大市開始見頂，宜等待合適機會才買。



●難題5：大行建議信得過？



拆解：僅作參考先研基本

大行報告不時影響股價和大市走勢，但跟買跟沽會否已失了先機？雖然投資者未必可盡信大行，但仍具參考價值。



梁彥穎舉例，假設有十間大行，有兩、三間推介一隻股票，這時可把握時機買入。但當其後唱好這隻股票的大行增至八、九間，這時要盡快走，就像騰訊控股（00700）在2018年1月升至歷史高位476.6元後，大行當時紛紛給予500元以上的目標價，而隨着騰訊走勢轉弱，目標價亦相繼下調。



他續指，如果大行報告看淡，愈多卻是愈準，例如十間有八、九間皆看跌，下跌的機會極大。股份之餘，大行對大市的看法同樣可以此作參考。



不過，以上結論按照過往經驗，不一定可照辦煮碗。植耀輝建議，更佳的做法是投資者應自行研究股份的基本面。



●難題6：點樣避股災衝擊？



拆解：月線圖突變露玄機

散戶普遍買股睇好，牛市皆大歡喜，相反股災令大部分股份大跌，隨時賺埋唔夠輸，所以減輕在股災中的傷亡有利投資者長線資產增值。



植耀輝指，股災出現時，通常大市已呈下跌走勢，所以當察覺到有少少迹象發生時，已經要盡快決定是否清倉離場。



要知道股災是否已來襲，梁彥穎建議同樣可留意月線圖，若突然看到其中一個月莫名其妙地大跌，要提防之後或續有調整，宜先忍手不買。他認為，現時恒指自今年五月初高位曾累計調整約一成，有機會未跌完，有餘錢才考慮分段入市，買一些揸一世都唔怕的股票。

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