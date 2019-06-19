全球減息戰開打！最強大戶警告：歐央行挑機　聯儲焗跟

外國傳媒報道，在「最強大戶」之稱的全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)環球固定收入首席投資官Rick Rieder表示，歐洲央行周二(6月18日)突然「超鴿」，將對美國聯儲局構成壓力，令周三(19日、香港時間周四凌晨2時)宣布減息的機會輕微增加。就算周三不減息，7月力度可能高達0.5厘！



他表示，雖然仍預計聯儲局7月才減息，但歐央行的言論確實有影響，令周三就有可能提早行動，但預計機會不高。



他認為，歐央行行長德拉吉的言論十分進取，因德拉吉表明「要」通脹超過2%目標，而不是認為未來某個時段通脹會超過2%。該區5月通脹僅1.2%，仍遠遠不及目標。



Rieder稱，德拉吉任期將在今年10月屆滿，令他有誘因想建立一些功績。由於歐央行的行動會對聯儲局帶來壓力，故Rieder認為，反映整體融資成本的10年期美國國債孳息率將跌穿2厘，如果中美貿易戰不能緩和，更有可能瀉至1.8至1.85厘。



他又認為，德拉吉打開了「減息之門」，再加上印度及墨西哥，全球經已進入「減息周期」。如果聯儲局不加入進取地減息，美元就會升值，這是聯儲局官員不願看到的。因此，若7月減息，幅度可能是0.5厘，而非0.25厘。

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