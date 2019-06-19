A股奇聞！公司董事落錯盤「減持變沽空」　要上繳收益

佳訊飛鴻(300213.SZ)公布，公司董事兼副總經理韓江春6月18日在實施減持公司股票操作時，由於操作失誤，將「賣出」指令操作成「買入」，錯誤委託買入公司股票共計6萬股。



公告內容指出，韓江春在當日曾以6.753元人民幣(下同)的價格，沽出6萬股公司股份；其後又以6.735元的價格重新買入6萬股公司股份。



韓氏已於6月19日將在該次交易中獲得的收益19,680元；及自願上繳款19,680元，總計39,360元全部上繳公司。



上述的交易行為屬於「高沽低吸」，與香港股市的沽空行為類似，故其舉動僅構成短線交易行為。

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