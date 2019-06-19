映客互娛(03700)公布，周三(6月19日)在場內回購169.7萬股，每股介乎1.52至1.6港元，涉及資金265萬元。



該公司較早前公布，決定根據回購授權，自現時起直至下屆股東周年大會結束時，於公開市場回購股份，涉及不超過5億元。



董事會認為，股份的交易水平顯著低估了公司表現及有關資產。董事會積極致力管理公司的資本，並相信建議股份回購將可為股東創造資本管理效益。董事會亦相信，公司穩健的財務狀況，將使其有能力在進行建議股份回購的同時，維持充足財務資源，以保證公司業務持續增長。

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