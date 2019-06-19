「618購物節」帶挈3大電商市值一夜增逾1200億

受「618購物節」影響，周二美國上市的三大內地電商股股價全部上升，當中拼多多收市升1.46%，阿里巴巴收市升3.5%，京東收市升3.4%。而三大電商股美股市值一夜合計增逾162億美元(約1,263億港元)。



今年是「618購物節」第16年，今年，隨着的拼多多的加入，內地電商平台的激戰更加精彩。京東數據顯示，從6月1日到6月18日，累計下單金額達2,015億元人民幣(下同)。



天貓618全程戰報顯示，百餘品牌成交超過去年「雙11」光棍節，最高增長40倍，超過110個品牌成交過億元。聚划算天貓618為品牌帶來3億以上新客，天天特賣為產業帶商家帶來4.2億訂單。



拼多多數據顯示，過去18天，拼多多的訂單超過11億宗。拼多多用100億現金，把1萬款商品補貼到全網最低。



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