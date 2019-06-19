聯儲快公布議息結果　呢條「債息曲線」主宰衰退...

聯儲局即將於香港時間周四(6月20日)凌晨2時公布議息結果，市場除了高度關注其減息論調外，美國3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」問題亦是重點，因這是「最後機會」扭轉「倒掛」。



今次3個月期相對10年期債息「倒掛」已持續近一個月之久(由5月23日開始)，與今年3月時僅數天完全不同，而且息差一度擴至近0.3厘，創2007年以來最闊，目前約0.13厘。



就此，華爾街大行之一的摩根士丹利曾指出，根據過去50年數據，一旦上述「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟在未來數季內必衰！換言之，只要6月23日前仍是「倒掛」，全球經濟幾可肯定100%攬炒。



換言之，目前市場只餘下周四及周五，決定權在於聯儲局主席鮑威爾周四凌晨時候的言論。

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