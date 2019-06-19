新盤UPDATES︰御半山II期超購10倍　尚悅‧嶺加推31伙

新盤蜂擁推售掀起新一輪入票搶購熱潮。單是新界西北區兩大項目，暫已共錄二千多張入票登記，而其他樓盤日內亦將陸續開價及收票，勢必令一手市況更趨熱鬧。



●尚悅‧嶺加推31伙周日發售

一手住宅銷售資訊網資料，恒基地產(00012)等旗下元朗尚悅‧嶺剛上載全新8號價單，提供29伙，若以120天付款計劃可獲5%折扣計，折實售價介乎逾386.8萬至776.4萬元。另外，項目1座21樓F室，價單售價由448萬元，調升7%至479.4萬元。而該盤於周日（6月23日）起加推31伙發售。



●御半山II期暫錄1500票登記 超購逾10倍

新盤認購登記持續增加。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御半山II期落實首輪銷售安排，共推130伙於周六(6月22日)上午9時開售，於星期五(21日)下午6時截止接受認購。暫已錄得超過1,500張入票，部分買家有意認購逾1伙。



該批單位折實平均呎價15,256元，折實售價介乎439.17萬至856.53萬元，呎價由13,270至17,984元，市值超過8億元。發展商有機會開售後隨即落實次輪銷售，並於下周末前進行，項目現價具加價空間。



●GRAND MONTARA快開價 示範單位周末開放

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳GRAND MONTARA已上載樓書，最快日內公布首張價單，首批不少於兩成單位，即最少101伙，將涵蓋不同戶型，最快月內開售，未來主要亦會以價單形式發售單位。



他又指，早前MONTARA收逾1.8萬個認購，不少向隅客有意購入兩房及三房戶，而今期逾8成為此類戶型。而上一期銷情理想，相信是次有條件爭取更高價錢，惟加幅將會溫和。而該盤設4個示範單位，當中3個為交樓標準，最快周末開放予公眾參觀。



對於市況不穩，他認為近日相繼有新盤推出，相信對樓市影響不大，集團亦有意競投周五(21日)截標的啟德住宅地皮。未來6至9個月，有機會推出日出康城第9B、9C期，以及觀塘茜發道項目。



該公司助理總經理(業務拓展)楊偉銘補充，項目提供504伙，戶型由一房至三房，標準單位實用面積由366至789方呎，另設17伙特色戶，實用面積由346至789方呎。



至於項目主打的三房戶，實用面積715至789方呎，合共270伙，佔總數約54%，而一房戶55伙，面積366方呎，佔整體約11%，兩房戶佔162伙，面積介乎464至556方呎，則佔約32%。



●大埔白石角海日灣洋房以1.25億元沽出

億京發展旗下大埔白石角海日灣，剛售出獨立屋7號，實用面積4,236方呎，花園及庭院分別287與367方呎，平台面積1,238方呎，成交價1.25億元，呎價29,509元。



●深水灣徑8號首錄交易未有進展

南豐集團等旗下壽臣山深水灣徑8號錄得首宗交易未有進展個案，據一手住宅銷售資訊網資料，該單位為1座9B室，原於本月11日以逾2.5億元售出，上址實用面積3,641方呎，呎價69,000元。若以5%訂金計，估計該買家損失逾1,256萬元。

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