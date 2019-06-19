全球經貿戰：針對中國？特朗普搞「非洲繁榮2025」

美國著名財經媒體彭博報道，美國國際開發署(USAID)署長Mark Green周三(19日)透露，到2025年，美國將透過「非洲繁榮戰略」(Prosper Africa)，與非洲之間的雙向貿易和投資翻倍。報道指出，「非洲繁榮戰略」為美國總統特朗普在非洲的旗艦計劃。



該戰略會提供混合融資、貸款擔保，以及市場情報，來促進美國及非洲交易，並有助降低投資風險。同時將提供美國公司與非洲供應和價值鏈合作夥伴間的配對服務，以及制定針對具體國家的規劃，改善私人投資環境。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。