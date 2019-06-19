夜市UPDATES：等議息結果　美股及港夜期無方向

全球關注聯儲局於香港時間周四(6月20日)凌晨2時公布議息結果及聲明，市場認定即使不減息，也會「放鴿」，帶動美股早段闖新高。道指目前報26,518點，升52點，最高見26,544點；標指報2,920點，升2點，最高見2,922點，距離新高不足1%；納指則在Facebook拖累下偏軟，報7,953點，跌0.13點。



歐股目前個別發展，英股跌0.28%；德股跌0.13%；法股升0.1%。



港股期指夜市缺乏方向，目前報28,130點，跌16點，低水72點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報28,180點，稍低於周三現貨收市28,202點。



科技股有回吐，當中Facebook跌1.39%，主因是美國眾議院銀行委員會主席Waters要求Facebook在國會和監管機構審查之前，停止其虛擬貨幣計劃。該公司原定明年推出自家虛擬貨幣Libra。另外，蘋果公司據報擬要求供應商調整中國產能，股價跌0.16%。



目前市場注視聯儲局議息結果，市場關注點是議息聲明會否為7月減息鋪路，該局同時會公布新的利率展望「點陣圖(dot plot)」。近期美國經濟數據相對疲弱，聯儲局多位官員暗示必要時刻採取措施維持美國經濟擴張，這些表態強化市場對年內減息的預期。



有「最強大戶」之稱的全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)環球固定收入首席投資官Rick Rieder表示，歐洲央行周二(6月18日)突然「超鴿」，將對美國聯儲局構成壓力，令周三(19日、香港時間周四凌晨2時)宣布減息的機會輕微增加。就算周三不減息，7月力度可能高達0.5厘！



然而，國際貨幣基金組織首席經濟學家Gita Gopinath稱，聯儲局沒有必要急於放鬆貨幣政策，因為美國勞動力市場狀況穩健，失業率處在幾十年來最低水平。



【21:34】聯儲局議息結果出爐前，美股周三早段繼續做好，道指高開55點，報26,521點，納指升19點，至7,972點。軟件公司Adobe業績勝預期，股價早段漲4.03%，至287.94美元。



現時市場普選預計聯儲局下月減息，巴克萊統計顯示，醫療護理股在美國減息後9個月，平均跑贏市場約7%，反觀，耐用品股包括汽車、機器及房屋，期間跑輸大市約3%至8%。該行美股策略主管Maneesh Deshpande指，減息是基於疲弱的經濟環境，上述統計結果順理成章。醫療護理股收入穩定，並享有較高的派息，在經濟不穩期間尤其吸引，耐用品股則對經濟周期十分敏感。



Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer指出，若聯儲局未有暗示減息，本月升市將急煞車。但他估計今次議息後聲明將包含新措詞，以暗示下月可能減息，或為美股破頂打開大門，他保守估計標指年底前升上2,950點，而明年目標為3,350點，即較現水平高16%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/