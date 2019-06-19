樓價UPDATES︰交投趨靜　德福花園做價回落

近期樓市交投轉靜，部分單位做價略為回落，九龍灣德福花園有單位做價較月初回落約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●跑馬地V Happy Valley錄本月首宗買賣，獲承接的低層A室兩房戶，實用面積333方呎，以800萬元易手，實用呎價24,024元。據了解，原業主於一五年以約728萬元入市，期內升值約72萬元或10%。屋苑現約有3個放盤，叫價由770萬元起。



●樓齡逾六十年的銅鑼灣百德新街華爾大廈，剛有一個高層A室以1,550萬元易手，以實用面積1,255方呎計，實用呎價12,351元。上址為原業主於1967年底以約6.9萬元購入，持貨約52年帳面賺1,543.1萬元，升幅約223倍。



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九龍區



●近期交投轉靜，部分單位做價略為回落。九龍灣德福花園U座低層15室，實用面積494方呎，屬兩房間隔，獲外區換樓人士以628萬元購入，實用呎價12,713元。同類單位本月初成交價約670萬元，即是次賣平42萬元或約6%。原業主於一六年六月以400萬元入市，三年升值57%。



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新界區



●西貢相思灣村單號屋，建築面積2,100方呎，以2,080萬元轉售，實用呎價9,905元。據了解，原業主於2015年以1,400萬元購入，帳面獲利680萬元。



●馬鞍山嵐岸1座低層C室三房戶，實用面積805方呎，座向西北享海景。單位放盤1個月，獲買家以1,118萬元承接，實用呎價13,888元。據了解，原業主於2007年4月購入上址，當時作價497萬元，持貨逾12年帳面獲利621萬元。

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