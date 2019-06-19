美國硅谷「最靚CEO」秘嫁酒店集團富二代！

曾被譽為美國硅谷最美嘅女CEO，血液檢測初創公司Theranos嘅荷姆斯(Elizabeth Holmes)，被外媒揭發與加州酒店集團(Evans Hotel Group)嘅富二代，現年27歲嘅埃文斯(Billy Evans)秘密結婚。荷姆斯正被美國司法部以欺詐罪名檢控，案件正在排期審訊當中，假若罪成可能最高會被判監禁20年。



不過，關於呢對小夫妻嘅新聞外界所知甚少，因為佢哋基本都係遠離社交媒體，一直保持低調。對於指控，荷姆斯否認有其發明嘅血液檢查技術造假，而Theranos已經倒閉，並需要向債權人作出巨額現金賠償。



外媒更推測，今年35歲嘅荷姆斯與小八歲嘅埃文斯之所以急急結婚，可能係想盡快生仔，以防一個唔好彩被判罪成，到時就無機會了!而兩人於今年3月才傳訂婚，轉眼間又傳正式成婚了。



荷姆斯2004年時成立血液檢測公司Theranos，僅需手指尖一滴血就能驗出坊間多種癌症，一時間公司被投資界捧上天，而荷姆斯更在2014年分別登上《財富》和《福布斯》雜誌最年輕嘅億萬美元富豪榜，此後身家曾漲至45億美元。



被視為明星初創企業嘅Theranos估值曾高達90億美元，奈何被媒體揭露血液檢測實驗數據造假，欺騙投資者，令到公司同埋創辦人嘅荷姆斯被封為美國創投圈嘅「世紀騙局」。



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