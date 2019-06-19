美智庫機構警告！中國已「變相」報復美企

外國傳媒報道，美國華盛頓智庫機構彼得森國際經濟研究所(PIIE)發表研究報告指出，儘管中美貿易戰持續進行，中國卻對其他國家減了關稅。可謂「變相」報復美國企業。



研究報告顯示，中國對美國商品的平均關稅已由2018年初的8%，加到6月的20.7%。不過，中國對所有其他國家進口的商品平均關稅，則由2018年初的8%，到去年11月降到6.7%，至今仍停留該水平。換言之，中國已讓美國企業處於極為不利的位置，尤其是成本，因中國已為其他國家鋪了「紅地氈」，使他們更易進入中國近14億消費者的市場。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。