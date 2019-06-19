全球經貿戰：美方透露將在G20前與中方重啟對話

外國傳媒報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)最新表示，將在中美領導人於6月28至29日在二十國集團(G20)領導人峰會見面前，先行與中國官員溝通。惟他暫未清楚何時重開談判及詳細資料。



他說：「我會在接下來的一天半時間，與中方對口人士通電話，期望在G20前與他和美國財長姆紐欽會面。」報道指出，對口人士為中國副總理劉鶴。



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