詭異！呢類「必輸」資產　規模仍有12萬億美元

外國媒體報道，歐洲央行意外「放鴿」，再度引發了市場對全球央行新一波刺激措施的揣測，這更讓3個國家的十年期國債孳息率首次跌破零，換言之，現價買入是「必輸」。



周二歐洲央行行長德拉基發表鴿派講話之後，歐洲3國法國、奧地利和瑞典的十年期國債孳息率紛紛首次跌破零。數據顯示，全球負利率國債規模在周二達到12.5萬億美元，創下歷史最高單日紀錄。



CumberlandAdvisors董事長DavidKotok稱，他從業50年來從未想過會有12萬億美元債券孳息率會是負值。



投資者寧願「貼息買債」，這也凸顯許多發達經濟體經濟前景不明朗，導致債券變成避風港。



事實上，負利率主權國債的出現，與央行政策不無關係。歐央行於2014年6月實施負存款利率，最近一次於2016年3月降至負0.4厘。此舉原意是減少企業和消費者存放現金在銀行，鼓勵更多投資和消費。



許多投資者因為各自的理由，無可奈何地購買這些國債。例如互惠基金需要買入債券，因為它們追蹤的指標包含了債券。對許多機構投資者而言，由於將現金存於銀行會面臨0.1%徵費，故寧可持有負利率債券。



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