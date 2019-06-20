林嘉麒：二萬八樓下可博反彈

靠國家主席習近平應約了美國總統特朗普的一個電話，大市氣氛迅即改變。此前，市場靜侯的美聯儲議息結果，港股成交淡靜得只有700億，投資者部署相對審慎，處於敵不動我不動的狀態。今次通電後，雙邊關係緩和，並獲中方確認，特朗普表明為了共同關心的問題進行深入溝通，美方重視美中經貿合作，雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法等等。言下之意，樣樣有得傾。



儘管市場未必會癡心妄想到G20開會時間中美會達成協議，不過在事件有新轉機下，投資者又可以有藉口入市。



可先留意，習主席指出，近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。雙方應該按照我們達成的共識，在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中美作為全球最大的兩個經濟體，要共同發揮引領作用，推動二十國集團大阪峰會達成積極成果，為全球市場注入信心和活力。



他並說出願意與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。主席亦強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。也希望美方公平對待中國企業，同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。



習主席的言論明顯設定了很多條件，相信即使雙方態度友好了，有意繼續溝通，也未必會達成甚麼共識。好讓在下星期G20的會議上，氣氛不會太凝重。因此，在事情的往後發展上，投資者不應抱有太大期望，只適宜短線部署，可先炒一轉。



消息帶動下，離岸人民幣一度反彈至兌每美元6.9以下水平，相信短期看空人民幣的資金將會平倉，有利人民幣資產相關股份，如內銀股、內房股、航空股等。而淡友這一輪會先鳴金收兵，沽空會因此減少，對早前淡倉較多的手機設備股、汽車股或會有幫助，順勢有技術性反彈，但當然因為基本因素弱，不宜太大注碼，而早前已坐貨的，也建議趁反彈就走，平手走好，輸少少走都好，盡量藉反彈而先持有現金。



大市方面，好友短線可順勢先反擊。事實上，在星期二大市抽升時，恒指即月未平倉合約總數增加了26,258張，至155,755張；所有月份增加了28,436張，至184,558張，相信當日打前鋒的好友在這兩星期蜜月期會乘勝追擊，因此可留意恒指於28,000點以下可博反彈，目標睇29,000點或兩個星期為時限。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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