古勝：中國鐵塔整裝待發

呢頭叫大家喺月底前別孤注一擲做淡，嗰頭就傳來中美元首通電話，落實下周G20峰會期間舉行會議，為解決貿易問題帶來曙光。隔晚外圍市況顯著做好，港股亦順勢高開挾爆淡倉，恒指一度高見28,224點，之後大致維持在28,100點水平徘徊，成交回升。有心理準備，月底前市況仍會大上大落，缸邊友要繫緊安全帶！



喺美國聯儲局公布6月份議息會議結果前，傳來美國總統特朗普想燉聯儲局主席鮑威爾冬菇，顯然是要施壓聯儲局減息。呢個美國總統為求目的，真係不擇手段，但正正係呢啲敢作敢為的人，先至可以成就大事，至於所謂的「大事」，長遠係咪能夠惠及美國人，就另作別論。



美國要減息，歐洲就話要再放水量寬救經濟，看來特朗普要通過減息來暫緩美元強勢的如意算盤未必打得響，相信美國亦會試圖以貿易手段來向歐洲討利。至於中國，月底兩國元首的會面，看來能達成具體貿易條款的機會不是很大，但方向式的結論則有機會出現。畢竟，美國內部對於關稅影響的反對聲音日高，特朗普既已宣布競選連任，斷不能鋌而走險搞到美國人荷包。愈近總統大選，相信美國與中國解決矛盾的可能性會日高，故對後市前景要審慎，但又毋須過度悲觀。



港股方面，正由於中美貿易談判有進展，也許能避過一場科技戰，見到估值低殘的手機股全線反撲，藍籌股中，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)皆現大陽燭，而5G設備股中興通訊(00763)亦有好表現，呢幾隻股勝在人氣足，相信短線仍有炒作空間。至於散戶至愛的中國鐵塔(00788)，周三(19日)亦一度高見2.02元，短線企得穩50日線1.99元樓上，後市爆發力亦不容忽視。



中資金融股方面，受惠A股氣氛改善，內險股及券商股有好表現。中國平安(02318)股價又再重上90元關，若然未來一周的消息皆利好股市，平保呢轉有力挑戰高位96元，回吐初步支持在89元。同屬內險股，可以留意新華保險(01336)，周三股價重上250日線，是浪目標上試39元，回吐宜守34.5元。



至於券商股，周三表現最突出的是HTSC(華泰證券)(06886)，股價一度高見13.28元。不過，若然要揀券商股，老古都係鍾意中金公司(03908)，現價尚處15元水平。下半年有望受惠巨型中概股來港上市，可以小注一試，回吐守穩15元樓上再買一注，中線目標睇17.5元，穿13.6元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝

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