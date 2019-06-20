金曹：恒指料難企上28540

周三港股大升，一來《逃犯條例》的修訂工作已經叫停，廣大香港市民以和平、理性、非暴力的方法得到正面效果，值得高興。另外一個重要利好消息是美國總統特朗普表示主動致電中國國家主席習近平，雙方詳談之後敲定6月尾在G20峰會期間見面。



早前美國商務務長羅斯已經為會面的機會降溫，表示協議文本過千頁，不會期望在G20峰會這場合可以達成甚麼協議。而中國外交部的立場一向是願意談，但也不怕打。要知道中方已經公開了在談判期間與美方有三大分歧，包括取消全部加徵關稅；貿易採購數字應當符合實際；以及文本的平衡性。



今次由特朗普出面主動邀約，估計會在這三大分歧會讓利，究竟葫蘆裏賣甚麼藥？特朗普似乎係比較心急，從以下五點睇，佢願意達成協議機會較大，當然未必會完全滿足中方的預期，但估計會對6、7月後市有利。



第一，據BBC報道，特朗普民調落後，跟民主黨前副總統拜登相差十個百分點，由於貿易戰是特朗普一年前主動開打，現時農民要靠政府補貼，但未見解決日期，故此有迫切性盡快拿到採購大豆訂單以爭取選票。



第二，高通、Google等大科技公司因華為被封殺，少了訂單兼且隨時會被華為自行開發的新操作系統和晶片搶去生意，7月業績可能難看。特朗普向來以美股上升當作政績，也許將解除部分華為的禁令，當作談判籌碼。



第三，中國有可能限制稀土出口到美國，短時間會對影響高科技生產線及盈利。



第四，中國調查聯邦快遞，亦可能動用「不可靠實體清單」。



第五，特朗普仍想攞諾貝爾和平獎，北韓限核和談需要北京幫手。



恒指反彈到28,200，之前及最新期權倉位變化分析如下：早前的活躍PUT大部分做26,600至27,000、而CALL則是27,600至28,000。今早急升到至28,200，見到同時有6月和7月28,400成交。這可能是Short Call 6月28,400鎖定早前Long Call 27,600至28,000CALL的利潤，也可以是新開倉位用認購跨期策略(Calendar Call Spread)，同時沽出6月28,400CALL及買入7月28,400CALL，最大利潤在28,400結算，假如結算在27,700以上也有利潤。



這個策略比只用約140點(7,000元)Long Call博6月升高於28,400的勝算較高。因衝上28,200之後，可以反覆整固，那Long Call 28,400所損失的時間值是相當大的，時間值以Theta計算約12點或600元，以一個7,000元的期權Long Call計算，一日損秏高達8.5%。如指數在28,000至28,200磨上兩三天的話，期權容易「磨成粉」，因以140點成本計，結算要高於28,540點才有利潤。



今次友邦(01299)升4.3%，騰訊(00700)升3.95%，中國平安(02318)升3.59%。資金流入券商股、物管股、濠賭股、手機設備股。一般來說，期權最活躍CALL的行使價加期權金是大阻力位，估計此浪上升到28,540樓上比較困難，仍要觀察G20峰會後有無正面的聯合公布才可以有突破。估計6月結算高於27,700點，但低於28,500點。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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