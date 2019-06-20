陳蓓敏：舜宇風險已釋放　吼位買

國家主席將在今明兩天國事訪問北韓。在意識形態上，中國與鄰國盟友需要在確定性上扣上一環，以「長氣挫短氣」制敵。在美國的一人私心之下所發動的貿易戰，已令兩大經濟體前景大受要挾，真的是破壞容易重建難！



紐約儲行6月份製造業指數錄得負數，並創歷來最大月度跌幅。特朗普電聯習主席，並在推文中以「很好的電話會談」作為引子。周二美股三大指數高收。而憧憬央行放水，歐洲股市普遍做好。港股隨外圍做好，裂口高開，盡屠28,200水平熊證。恒指企於28,000水平，一口氣收復多條平均線。在走勢圖上，50天和100天線(約28,500點)則形成阻力。



中美元首「有偈傾」，正道選擇應以權重藍籌股為首選。若貿談有成果，可留意手機設備股。5G時代已打開，買家對手機設備的要求絕不會退而求其次。



舜宇光學科技(02382)去年股東應佔溢利下降14.2%。然而，上月手機攝像模組出貨量按年增長17%至3,970萬件，而車載鏡頭出貨量按年上升29%至390萬件，兩組產品有復甦迹象。股價由4月高位跌約三成，風險應已釋放，周三(19日)單日升一成，建議候低73元吸納，目標睇82元，跌穿67元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有舜宇光學)



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