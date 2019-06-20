彭偉新：中國太平蓄勢　破位可追

由於美國總統特朗普有機會在6月底二十國集團(G20)峰會期間與中國國家主席習近平再度會面，市場相信會重啟已暫停近1個月的貿易會談，市場藉此利好消息炒上，港股急升超過2%，不過，暫時仍然未能真正確認屆時會否有利好的消息公布，而且股市急升過後，已完全反映當中的所有利好消息，萬一屆時好消息落空，相信會對於港股帶來很大的回調壓力。



走勢上，恒指周三(19日)已重返250天線之上，是否能夠企穩在250天線之上乃後市能否作出進一步反彈的重要因素。投資者在現水平宜繼續觀望，一旦恒指再次跌穿250天線支持時宜減磅。



個股方面，保險股受惠於內地國債孳息持續上升，加上內地財產險及養老險等增長逐步加快，對中國太平(00966)的整體前景有利好作用，尤其是中國太平的股價於今年2月及4月兩次升上26元以上水平後反覆回落，形成了雙頂走勢後，股價已經按雙頂與頸線的高度作出回吐。



中國太平股價在跌至19元水平後，走勢已經返回較吸引的水平，而股價亦在5月中至6月初已形成了一個頭肩底走勢，只要股價能向上升破頭肩底走勢的頸線阻力位20.7元的話，相信在技術出現突破後，可以買入博股價作進一步的反彈，並向100天線約22.6元水平進發。暫時股價只要不跌穿20天線，可繼續持有。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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