【名家筆陣】賴錦權：公司回購 股價實升？

股份回購是許多上市公司買入自己股票的財技，根據不同市況，在股票市場用自己現金去買回股份，一般有刺激股價上升的作用，因此許多股東及投資者都會期望股份回購。過往一些公司雖然業績不太理想，但同時宣布進行回購，股價都可以大翻身。



滙豐控股(00005)及騰訊控股(00700)去年都曾於股價低殘時進行回購，因為如果公司覺得股價太低無法反映其企業真正價值，就以折讓價回購股票，令每股盈利上升、股東可以獲派更多股息、公司更可以「整靚盤數」，可說是一舉數得！



上市規則沒有明文規定回購需要刊發公告，投資者如何可以知悉公司最新的回購消息？對此，投資者可以每天早上開市前登入港交所披露易網站，並且在搜尋項目中揀選「翌日披露報表」，並選擇「股份購回」一項，或者直接進入「交易所報告」揀選「股份購回報告，就可以找齊各公司股份回購數目及其回購最高及最低價。



根據上市規則，董事局於每年股東周年大會可以獲得回購授權，上限為決議案通過時已發行股份數目的10%，投資者可在「翌日披露報表」或「股份購回報告」參考累計回購股權所佔百分比，假如公司已回購接近一成股份，投資者需要警覺回購差不多進入尾聲。除非公司召開股東特別大會獲得更新回購授權，否則公司不能進一步回購，股價下跌的機會也大大提升。



回購令股數減少，反映公司現金充足，或者公司變賣資產，從而有錢回饋股東。相比公司發行新股本，增加股數令每股盈利減少，派息也被攤薄，回購變相對股價有正面支持。



公司於市場回購股份然後注銷，當股份數量減少，股價自然會升。例如公司股價值十蚊，假若市價是六蚊，公司可以用六折以現金進行回購，當股份數量減少，可以幫助消化街貨及沽售壓力。



事實上，許多投資者誤解回購等同大股東增持股權，其實不是必然，回購可能是大股東用公司錢來托市。相反，若大股東用自己錢來增持股權，就有很大分別，因這是釋放出一個好信號。



然而，公司回購股份有時是負面消息，股價還看大市氣氛及公司基本因素。公司有錢理論上業務應該有更大的發展空間，用多餘錢進行回購，即是不思進取，長遠股價上升空間有限，尤其是部分公司以借貸形式回購去托市，或在回購後大股東沽貨，即是看淡前景，對股價有負面影響。



許多投資者都以回購消息作為入市良機，短期可能對股價有正面作用，但如果公司沒有真正實力，長遠有機會打回原形。假如投資者看好相關股份，為了分散風險，可考慮以月供股票方式入貨。



賴錦權

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師

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