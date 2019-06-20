東方日報B1：貿戰降溫　港股爆升703點

社交媒體的一條Tweet(推特)，竟令全球股市炒起！美國總統特朗普日前在Twitter發文，透露將會與中國領導人會面，令市場憧憬中美貿易談判重現曙光。消息刺激各地股市上揚，港股周三(19日)急升703點或2.56%最標青，創逾七個月最大單日升幅。恒指重越二萬八千點，收報28,202點，更收復250天牛熊分界線。



恒指周三甫開市即大升726點，見全日高位28,224點，之後窄幅上落，收市仍升逾七百點，連升三日累漲1,083點，10天移動平均線更升穿20天移動平均線，形成「黃金交叉」，意味短線走勢略有改善。國企指數最多曾升289點，收市依然漲257點，報10,764點，同樣「三連升」累漲344點。港股市值單日更增加7,035億元。



港股總成交突破一千億元，達1,053億元，沽空額達158.87億元，沽空比率15.11%。周三共有194隻熊證被強制收回。



不過，港股通(滬)周三錄得淨沽出4.91億元，扣除港股通（深）淨買入1.86億元，港股通錄淨沽出3.05億元，為八個交易日內首現淨流出。



周三共有1,214隻股份上升，友邦保險(01299)、騰訊(00700)及中國平安(02318)為升市功臣，分別漲4.3%、3.95%及3.59%，合共貢獻恒指升幅近279點。此外，貿易戰概念股顯著反彈，舜宇光學(02382)急升逾一成，為最大升幅藍籌。



摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美國聯儲局減息憧憬及中美可能重啟貿易談判，短期有利包括股票在內的風險資產。然而，他認為仍需要更多的政策行動，減少不確定因素，才能說服企業再次投資，因此，企業資本開支依然是今年下半年增長的主要風險。儘管更寬鬆的貨幣政策將有助於延長增長周期，但不太可能促進投資，該行建議投資者宜聚焦固定收益投資及高息股，以提升投資組合的彈性。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強亦指出，港股有望升多浸，但50天線28,500點開始會有少許阻力，且看今日能否企穩及成交會否縮減。



他又稱，即使後市能升破29,000點，甚至回補五月初的裂口位29,500點，亦建議投資者於28,500至29,000點樓上分階段「食胡」，不宜高追。始終中美貿易談判前景仍未明朗，就算日後可達成部分協議，相關條款亦不利中國，且之前已向中國進口商品加徵的關稅，亦已對中國經濟及企業盈利構成一定傷害。



此外，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，於目前經濟及企業盈利增長下，基金經理於28,500點以上未必願意大舉追貨，反而建議投資者應趁高位減磅，因中美貿易談判始終存在變數。同時，市場已反映太多美國下半年減息的預期，慎防憧憬落空，預期聯儲局只會維持中性偏鴿的取態。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦認為，市場憧憬貿易談判將重啟，大市氣氛可望改善，恒指於28,500點料有阻力，27,600點則有支持，但周三借勢衝高的股份升得太急，目前買入有摸頂風險。若中美元首見面後，在解決貿易戰方面仍未有成果，相關股份恐大幅回調，投資者宜待方向明確才入市。

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