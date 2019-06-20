盧曉暘；股市做好無阻金價呈強

周二市場傳來重大消息，首先是美國總統特朗普確定了六月底在大阪舉行的二十國集團(G20)峰會期間，和中國領導人習近平會晤，重啟中美貿易談判。雖然最終可能不會在單次會議達成共識，但至少比之前的情況明顯好轉，為近日美股帶來明顯支持。



標普500指數已升至最高2,930點水平，逼近歷史高位，市場風險胃納亦大幅提升。



昨日中港股市做好，恒生指數期貨走勢強勁，高開後仍守在兩萬八千點關之上。昨日的日線圖出現一條跳空上升的陽線，是六月初以來第二次，估計中期底部可確認在26,500點，恒指中線或再上漲。



由於亞洲股市做好，令近期十分弱勢的澳元及紐元也獲得反彈的機會，兩種貨幣在本周曾跌穿六月低位，中線無疑是十分弱勢，20日線穩守在60日線之下超過40個交易日，暫時還沒有看到中線轉勢向上的機會。



但由於澳元近期超賣，加上亞洲風險胃納增加之下，應該會出現反彈，可以留意首個反彈目標在69.2美仙。



據外電報道，美國白宮律師團隊研究可否把聯儲局主席鮑威爾降級至普通委員。美國總統特朗普一直不滿鮑威爾遲遲不減息去刺激經濟，估計上述消息有可能影響議息決定。



據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局減息機會少於30%。近期美元走勢某程度已反映了聯儲局下半年轉向寬鬆的方向，短期美元仍偏強勢，如沒意外，議息結果不會令美元大跌。



另一個可以留意的是近期金價走勢，在風險胃納回升，及美元強勢之下，近期金價仍能守在相對高位，雖然在1,350美元之上兩度遇阻回落，但明顯表現仍然強勢。近期股市回升，金價或傾向橫行，但當美元向下，或股市回調時，金價或會再度衝高，可等候金價跌至近1,320至1,325美元水平並站穩時，逐步逢低吸納。



外匯分析師 盧曉暘

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