【市前重點睇】美股收市微升　金價向上

●美匯指數跌至97.11水平，離岸人民幣(CNH)高見6.889，港匯升至7.8243，歐元漲至1.1237，日圓高企108.05，英鎊升上1.2654。金價飆至1,360美元。布油企62.82美元，紐油見54.22美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指升逾200點。



●聯儲局宣布維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，會後聲明指將會密切關注經濟，主要考慮到不確定性增加，同時刪去對利率保持「耐性」的措辭，為年內減息鋪路。 https://bit.ly/2x1kMX4



-最新利率預測顯示，有8位聯儲局官員預計今年會減息，有別於3月時料按兵不動。



-聯儲局主席鮑威爾表示，利率點陣圖首次發出減息信號，認為如有必要，減息可以支持經濟增長的信心。另外，他表示有意完成主席任期。



-銀行界普遍認為，即使美國未來減息機會繼續上升，香港最優惠利率(P)年內亦難以跟隨下調。 https://bit.ly/2IWUAlL



●道指收報26,504點，升38點或0.15%；標指收報2,926點，升8點或0.3%；納指收報7,987點，升33點或0.42%。 https://bit.ly/2ZuegEi



●港股ADR指數收報28,204點，微升1點。騰訊控股ADR收報349.35元，較港收市升2.15元。



●美國10年期國債孳息率跌3.62點子，報2.0233厘。



●外媒引述消息人士指，一些美國企業的行政總裁將於本周與中國國務院總理李克強進行會面。



●紐約期油收報每桶53.76美元，跌14美仙或0.3%。布蘭特期油收報每桶61.82美元，跌32美仙或0.5%。



●紐約期金收報每安士1,348.8美元，跌1.9美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,403點，跌39點或0.53%；法國CAC指數收報5,518點，升8點或0.16%；德國DAX指數收報12,308點，跌23點或0.19%。 https://bit.ly/2XoCqmf



●被認為是下任歐洲央行行長熱門人選的央行管委雷恩警告，持續的貿易緊張局勢有演變為全球貨幣戰爭的風險，央行隨時準備採取行動並調整其所有工具，這包括降息和重啟量化寬鬆政策。



●由於英國延遲脫歐，儘管監管部門不斷施壓，市傳高盛、花旗及渣打等全球金融機構推遲將大量資本轉出英國。



●消息指蘋果公司(Apple Inc.)已要求大型供應商考慮將15%至30%產能，從中國轉移至東南亞的可行性，並評估產能轉移的成本。



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