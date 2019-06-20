金價飆逾2%高見1394美元　美匯指數跌穿97關

金價急漲，於亞洲交易時段一度炒高34美元或2.53%，高見每安士1,394美元，為2013年9月以來高位；最新報1,383美元，升22美元或1.69%。



港匯亦上揚，曾升0.08%，高見7.8178，為6月13日以來高位，最新企7.8181。



美匯指數則跌穿97關，為6月14日以來首次失守該水平，最新報96.986。



【07:40】金價亞洲市報1358美元

金價隔夜高見每安士1,362美元水平，於早間亞洲交易時段介乎1,358至1,360美元，最新報1,358.19美元，較上日收市價跌2.24美元。



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