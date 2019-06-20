【股民熱話】貿戰傷害大？貨幣戰仲得人驚！快增持黃金？

自中美貿易戰去年開打以來，恒指一度蒸發逾兩成市值唔在講，更令中國和香港經濟增長持續放緩。市場都在關注月底中美元首會面，能否達成貿易協議。貿易戰對經濟的傷害大，但更加得人驚的事情還在後頭，就係「貨幣戰」！



所謂「貨幣戰」，意指各國爭相讓貨幣貶值，藉此增強本幣競爭力，以抵銷來自其他不利因素如眼前的貿易戰所帶來的負面影響。問題來了！貨幣貶值將動搖投資者對持有貨幣的信心，致使減息放水救市的效果遞減，更有機會令資產泡沫惡化及通脹失控，最終全球經濟陷入停頓，故分分鐘比貿易戰為禍更深。



美國總統特朗普頻頻施壓迫聯儲局減息，此時此刻，歐洲央行亦高喊可能再次減息或重啟量化寬鬆，引來特朗普炮轟，皆因此舉可能令其意圖藉減息緩減美元強勢、支持經濟增長的如意算盤打唔響。



若然繼商品高息貨幣貶值後，歐、美貨幣都加入減息放水和讓貨幣競爭貶值，中國亦別無選擇而要讓人民幣破七而下。往後人民幣與港元會否再見1兌1，筆者亦沒有水晶球。然而，內地潛在的走資壓力卻不容忽視，更有機會引爆房產泡沫，債災出現，系統性風險一發不可收拾，中資股佔比甚大的港股將會當災。



另一方面，港元與美元掛鈎，香港可以主動做的事情有限。也許在中國眼中，可透過香港向其他國家進行貿易、金融、知識產權等交易，港元仍有存在價值。只是，香港的產品出口競爭力和旅遊吸引力將受影響，可謂得失難料。最近港元拆息飆升，港匯偏弱，有指是受半年結將至影響，亦有指是與近期香港政局動盪有關。如今影響市場的因素內內外外錯綜複雜，港元能否避過一劫，也許愈有錢的人，此刻就愈焦急。



應對貨幣戰危機，首要設計多元化的投資組合，當中可以適量增持黃金，畢竟全球缺乏通脹動力，一旦各國爭相減息打貨幣戰，低息可令持有黃金的機會成本減少，不用擔心債務風險，亦能受惠各國央行減用美元，外匯儲備增持黃金的大趨勢。



投資黃金的方法，不外乎是揸實金、到銀行買賣「紙金」、又或者投資金礦股或黃金ETF。惟金礦股始終存在企業管治風險，黃金ETF相對可取。建議留意追蹤金價表現的SPDR金ETF(02840)，勝在買賣方便，且ETF的交易成本亦較股票低。



東方產經專欄作者帥哥

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