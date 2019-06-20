洛陽鉬業4.7億美元收購剛果銅鈷礦權益

洛陽鉬業(03993)公布，就有關附屬公司洛鉬控股與BHR簽訂BHR DRC股份轉讓協議，經公司與BHR股東的磋商，雙迮於2019年6月19日簽訂BHR DRC終止協議，據此，BHRDRC股份轉讓協議及其項下擬進行的BHRDRC股權收購立即終止。



洛鉬同時公布，以4.7億美元向BHR股東收購BHR全部已發行及發行在外的股份，而BHR通過其全資附屬BHR DRC間接持有公司間接非全資附屬TFHL的30%股權，TFHL持有公司間接非全資附屬Tenke Mining的80%股權，而Tenke Mining擁有位於非洲剛果東南部Fungurume礦區。



Tenke Fungurume礦區是世界上規模最大、礦石品位最高的在產銅鈷礦之一，能夠保持較強的盈利水準，且未來發展潛力巨大。



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