亞洲股市：日股升逾百點　JDI漲5%

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，美股收升；亞洲主要股市靠穩，日本日經225指數早段升107點或0.5%，至21,440點。



板塊方面，能源及醫療保健股齊升逾1%。個股中，商船三井升2%，大日本製藥及出光興產均升超過1%。



Japan Display(JDI)抽升近5%。報稱中國內地OLED製造商維信諾有意出資援助。



日產汽車升0.8%。公司與雷諾已與Alphabet旗下無人駕駛子公司Waymo簽署一項獨家協議，計劃在巴黎及日本開發自動駕駛交通服務。



本田汽車跌1%。瑞銀將其評級由「買入」下調至「中性」。



日本煙草跌0.2%。公司5月本地香煙銷量按年跌7.4%。



南韓首爾綜合指數升幅不足1點，報2,125點。東洋壽險揚升4%，三星電子跌0.5%。



澳洲悉尼普通股指數微升1點或0.02%，報6,730點。板塊方面，公用事業股升1%，金融股升0.5%。個股中，貝斯資源及艾維塔醫療齊升2%。



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