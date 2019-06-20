【專家點評】鄧澤堂：恒指已升抵阻力區

美國總統特朗普在社交媒體上表示，與中國國家主席習近平進行了一次良好的電話通話，並表示兩人將會在下周G20峰會上會面，亦指雙方的團隊將會在下周會晤前展開談判。



消息令市場憧憬貿談重啟，重燃達成協議的希望，刺激美股顯著上揚，港股亦裂口高開，回到28,200點水平。惟暫時兩國均認為自己是在談判中受虧的一方，暫未見各自作出退讓的空間；中方可能會要求美方停止打壓中國企業，而美方則可能繼續爭取對己方有利的條件，故談判即使重啟，可能仍處於膠著的局面。



正因如此，即使市況出現反彈，估計在28,200至28,500點水平仍將會遇到明顯阻力。投資者仍要注意風險，如果往後中美會面仍未見有明顯成果，後市或會再次回試26,800點水平。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)



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