【澳元低水】墨爾本豪宅Yarra's Edge　首期26萬港元起

澳元近日持續下跌，加上澳洲央行減息，造就投資當地物業的最佳時機。墨爾本市中心樓盤Yarra's Edge，由澳洲最大上市發展商Mirvac打造，屬區內的大型綜合體住宅，屬區內罕有全新現樓及樓花公寓同步發售，首期僅26萬港元起，呎價低至3,045港元，每個物業均連同車位。Ray White將於周末兩天(6月22及23日)舉行物業展銷會，購買該盤可獲得墨爾本雙人來回機票，同時送出律師費。



除了現樓公寓的Forge，項目的Voyager現以樓花形式發售，預計於2022年落成，首期則由29萬港元起，呎價3,104港元。至於依Yarra's River而建的聯排別墅，樓高4層，提供四房雙車位選擇，享永久無遮擋海景，坐擁私人的前後花園，首期約112萬港元起，呎價4,505港元。由於坐向北方，屋內冬暖夏涼，睡房均設有落地玻璃窗，能飽覽Yarra's river河岸的景色。室內設計有淺色和深色的木棧材可供選擇，各具特色。



住客只需步行數分鐘，即可到達高級私人會所Wharf Club，設施包括標準游泳池、健身房、更衣間，未來附近還會興建超過1,000平方米的購物休閒場所，吃喝玩樂近在咫尺。



項目屬區內前所未見之大規模的樓盤，坐擁私人遊艇碼頭，是一個擁有多元文化的高檔區域，亦是墨爾本的黃金地段之一。區內生活所需不假外求，尊享Victoria Harbour與Yarra River永久一線海港景致。



該區亦是墨爾本大學新校區的所在地，與墨爾本CBD僅一橋之隔，只需5分鐘即達全墨爾本最大火車站Southern Cross Station，與皇家理工大學亦僅10分鐘車程，匯聚百大企業高層客源，租金回報有保障。



物業的發展商Mirvac，曾經奪得超過600項設計建築大獎，而其公寓亦取得年度最佳公寓獎。發展商在當地享負盛名，所發展的項目遍布全澳洲的各區，如國際大都市悉尼、宜居城市墨爾本、布里斯班等地，除了大型住宅外，亦有商業項目、零售和工業項目。



事實上，鄰近樓盤的Fishermans Bend，正進行目前澳洲最大的城區改造工程，將市區延伸到海灣，成為墨爾本CBD和菲力浦海灣的重要紐帶，此次轉型將使其規模達墨爾本中央商務區的兩倍，推動經濟增長，規劃落成後，將為整區改頭換面，預計將吸引80,000名居民遷移，亦可創造80,000個工作崗位。



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澳洲墨爾本市中心海港區奢華住宅展銷會

日期：6月22及23日(周六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間：下午1時及4時(周六)、下午3時(周日)

講座主題：墨爾本樓市「錢」瞻 澳洲最大上市發展商Mirvac親臨拆解

查詢電話：2376 1088

網上登記：http://bit.ly/2XNviwS

