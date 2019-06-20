港股逼近28500　騰訊重上350　內險受捧

港股升幅擴至超過250點，恒生指數高見28,459點，逼近28,500點，即50天及100天雙重阻力位。國企指數升百點，主板成交280億港元。



重磅藍籌繼續發力，騰訊一個月來首次重上350元，曾漲1.5%高見352.6元。友邦保險升1.7%；工、中、建三大內銀股升0.5%；滙豐控股亦回升。



資金追捧內險及券商股，新華保險升3.2%，是表現最佳國指成分股；中國太保、中國平安及中國人壽升2.2%。中信證券及華泰證券升3%及2.6%。



汽車股做好，吉利汽車升3.9%，是表現最佳藍籌；北京汽車升3.4%；長城汽車升逾2%；比亞迪股份升1.5%；華晨中國升1.8%。成都發布新能源汽車補貼標準，額外給予50%補貼。





【09:20】友邦騰訊撐市 黃金股炒上

聯儲局一如預期維持利率不變，惟年內減息機會高唱入雲。港股開市升106點，恒生指數報28,308點；國企指數高開34點，報1,799點。



重磅藍籌普遍向上，友邦保險升0.8%；騰訊升0.5%；建設銀行升0.4%；中國平安升0.1%；滙豐控股逆市跌0.2%。



金價飆逾2%，黃金股炒上。招金礦業升4.6%；紫金礦業及山東黃金漲2.7%；中國黃金升1.7%；SPDR金ETF漲1.8%，重上1,000元關。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。