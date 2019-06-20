A股快報：滬深兩市升1%　酒及水泥股受捧

滬深股市普遍上升1%，滬綜指一度升至2,956點，最新仍升32點或1.1%，報2,950點；深成指升95點或1%，至9,021點；創業板指數升10點或0.7%，報1,480點。



板塊方面，次新股抽升3.3%，金融股漲2.8%，釀酒股升逾2.5%，水泥股升1%。



其中五糧液飆近6%，股價高見112.1元人民幣，創歷史新高。





【09:43】A股快報：兩市靠穩 金融股撐市

A股低開後穩升，滬綜指最新倒升5點或0.1%，報2,923點；深成指亦升11點或0.1%，至8,937點；創業板指數升0.1點或0.01%，報1,470點。



環保股抽升3.9%，金融股升1%。





【09:28】A股快報：三大指數偏軟 黃金股標青

內地股市偏軟，滬綜指低開0.4點或0.02%，報2,917點；深成指低開2點或0.02%，至8,923點；創業板指數低開0.1點或0.01%，報1,469點。



板塊方面，地產及煤炭股齊跌0.1%；而水泥股升0.2%，有色金屬股升0.5%。



國際金價揚升，黃金股炒高，榮華實業高開6%，山東黃金及中金黃金高開逾3%，紫金礦業高開2.8%。



蘇農銀行低開0.7%，江陰銀行低開0.8%。公司股東及董事層分別擬增持股票，以穩定股價。



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