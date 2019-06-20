金價飆升：黃美斯料升上1450美元

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，維持聯邦基金利率介乎2.25至2.5厘，會後聲明暗示年內或會減息，美匯指數再轉弱，與美元走勢背馳的國際金價受帶動，於周四早段飆逾2%，逼近每安士1,400美元，創逾5年新高，最新報1,377美元，升1.27%。



英皇金融業務部總裁黃美斯表示，金價飆升與市場對美國減息的憧憬有密切關係。另外，美國總統特朗普聲言或把聯儲局主席鮑威爾降職，亦令市場氣氛更加緊張。



但她建議投資者現階段不宜短炒黃金，皆因市場波幅較大，對小投資者而言太投機。至於長線投資者，她則建議可待金價調整至每安士1,340美元再買入，預計短期內金價最高可上到每安士1,450美元。



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