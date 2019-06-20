【即市分析】中資券商股追唔追得過？

東方產經專欄作者股博士：中美元首有望在月底G20峰會見面，兩國貿易關係或出現轉機，中港股市昨日(19日)齊齊反彈。受惠A股回暖的中資券商股亦受追捧，中信証券(06030)、海通證券(06837)、中國銀河(06881)、HTSC(華泰證券)(06886)及中信建投証券(06066)等股份昨日收市升幅介乎3%至8%不等。(證券板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



內地科創板已於上周正式開板，市場憧憬有望帶動投資氣氛，加上科創板容許符合標準的境外公司到中國上市，對內地資本市場開放亦有一定象徵意義，長遠可提振市場信心，對券商股有利。



另外，內媒報道指，央行與證監會召集6家大行和業內部分頭部券商開會，鼓勵大型銀行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資，以維護同業業務的穩定，打消部分金融機構顧慮，以緩解市場的流動性結構困局。



不過，亦有大行看淡板塊前景，大和下調多家中資券商股評級及目標，認為因資本市場改革及潛在的價格競爭，將會給中型機構帶來負面影響。



該行將中信建投、招商證券(06099)及中國銀河目標價分別下調至5.6元、8元及4.4元。同時亦將海通證券目標由12元降至10元，華泰證券目標由21元降至17元，兩股予「買入」評級。廣發証券(01776)目標由10元降至8.4元，予「持有」評級。



走勢上，中資券商股上周在科創板開板消息刺激下，股價普遍一度飆高，惟其後再隨大市回落，直至昨日再跟隨A股炒高。雖然相關股份較其A股普遍存在明顯折讓，股價或有追落後空間，但板塊升勢能否持續，短線仍視乎市場氣氛而定，只能小注炒短線，跌穿前低位即止蝕。

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