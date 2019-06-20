金管局：未來資金流向不確定性增加

美國聯儲局將聯邦基金利率目標區間維持在2.25至2.5厘的水平。香港金融管理局表示，雖然聯儲局維持利息不變，但注意到委員會表示美國經濟前景不確定性增大，而委員對於利息走勢有明顯分歧，雖然有半數委員表示今年應維持利息不變，但亦有半數委員認為今年要減息一至兩次。



金管局總裁陳德霖表示，在香港方面，港元拆息會繼續受美元息率及市場對港元資金的供求變化等因素影響。港元拆息在過去1年隨着利率正常化的進程逐漸上升，而在季節性因素包括半年結影響下，港元拆息的波動性有所增加，近日1個月港元拆息曾上升至2.6厘。因應港元拆息上升，套息活動減少，港元匯價一度轉強至每美元兌7.8170港元水平。但港元外匯和同業市場交易一直進行暢順，港元拆息和匯率的走勢亦符合聯繫匯率制度的運作。



他續稱，由於聯儲局的貨幣政策方向變數增大，令到未來的資金流向不確定性增加，市民須謹慎管理市場波動可能帶來的風險。



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