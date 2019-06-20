【專家點評】楊俊文：關注人民幣貶值風險

中美元首確認將於G20峰會上會面，全球股市隨即爆升，港股升幅更跑贏大市，投資氣氛看似突然大幅好轉，但部署上不妨等雙方見面後再作打算。



在5月初美國總統特朗普突然宣布對中國貨加徵關稅和進一步打壓華為，當時人民幣兌每美元在6.7水平，但消息一出，人民幣在短時間內即插至近七算的近年新低水平。人行更指匯價「沒有某個具體數字」，市場認為是破七的預警。年初中美談判時，中方一直有釋出善意，官方報價一直有升值，符合美方意願。



相反，今次人民幣匯價仍然只在6.9邊緣，似乎中央及市場底子裏並無太大期望。港股中過半企業是賺人民幣的，人民幣不好，港股不會好，光是人民幣貶值了近一成，港股都失去了三千點。因此人民幣報價可以作為中國官方對貿易戰的溫度計，意味着官方對貿易戰並不樂觀。



其次，日圓也逼近108水平高位，證明市場避險意識極高。美股準備破頂，但與宏觀經濟大幅放緩極為矛盾。講到底，環球投資者對市場根本未有信心，大升機會欠奉，投資者不妨等G20後才決定去向。



獨立股評人 楊俊文



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