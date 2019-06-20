港股格局：許繹彬建議散戶逢高減磅

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日利好股市的消息接踵而來，聯儲局維持美息不變，下調對今年通脹預測0.2個百分點至1.8%，更暗示有可能迎來逾十年來的首次減息。



美息不升反減對股樓市場都有正面刺激作用，地產板塊周四一開市已聞歌起舞，加上貿易戰暫已偃旗息鼓，恒指這兩天料可延續升勢，下一站問鼎28,500點料無難度。



美國總統特朗普已開始為其連任選戰做大龍鳳，突然Twitter釋出善意，大放消息，為5月5日以來反覆向下的港股市場注入亢奮劑，本周已累升近千點，惟目前還是只限於炒消息、炒憧憬，實際層面未有任何進展，大市的走勢為特朗普的言論舞高弄低，一切還待月底G20國元首會面後，能否取得成果，股市的去向才會進一步穩定下來。觀乎習總是次對特朗普邀約的回應頗為正面且積極，聲明中美合則兩利、鬥則俱傷，希望雙方於互惠互利基礎上，推進關係，應通過平等對話解決問題，看來雙方都抱有誠意化解矛盾。



當然投資者為最差的情況作預備，謹防中美大佬會面不歡而散，或者特朗普又反轉豬肚，股民須隨時為大市調頭急轉向下做好防風措施，目前仍是政治市主導，逢高減磅、遇低吸納筍貨，輕裝上陣，靈活走位，始終還是波動市況中的上上策。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。