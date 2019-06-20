金價飆升：張強生上望1440美元

美國聯儲局會後聲明暗示年內或會減息，美匯指數再轉弱，與美元走勢背馳的國際金價受帶動，於周四早段飆逾2%，逼近每安士1,400美元，創逾5年新高，最新報1,377美元，升1.27%。



僑鑫金融集團大宗商品主管張強生表示，市場擔心中美貿易戰及中東局勢會拖垮美國經濟，加上聯儲局聲明暗示年內或會減息以及總統特朗普威脅要把聯儲局主席鮑威爾降職都成為催化劑，令投資者追捧黃金。



他預計，國際間若有任何突發政治因素如伊朗與美國關係惡化，金價會升到每安士1,440美元。期貨投資者可待金價回落至每安士1,350美元再入手。



至於準備要購買金飾作婚嫁或送禮之用的，他則說金價僅屬輕微上升，以每安士計，相對周三僅升約200港元，對於有實際需要的用家來說影響不大，故毋須等待跌市才購入。



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