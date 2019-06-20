聯儲放鴿：花旗估最多3度減息　10年期美債息低見1.65厘

美國10年期國債孳息率跌穿2厘，外電報道，花旗資深技術策略師Shyam Devani預計，10年期美債孳息率在年底前將跌至1.65厘水平，因聯儲局將減息最多3次，以刺激美國經濟。



Devani表示，孳息率在近期全線下跌，已是一個抵擋不住的趨勢，聯儲局現已改變口風，而且走上了未來將要減息的道路，將減息2次還是3次仍很難說，但肯定會降。



他認為，走向減息的趨勢是由綜合因素所推動，包括全球增長放緩、貿易緊張和低通膨等。

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