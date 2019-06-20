港股格局：郭家耀料G20峰會前續於高位徘徊

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股出現明顯反彈，與中美兩國元首會面有關，但相信恒指急升後，高位或會有阻力，因投資者取態仍然謹慎。他預期港股於G20峰會前，將會於高位徘徊，支持位在27,500點附近。



美國聯儲局維持息率不變，8名官員預計年內將減息，郭認為，現時市場數據顯示，下半年減息機會大，有利穩定派息的地產股、公用股及房產基金等。不過公用股及房產基金的股值較高，因避險資金一直追捧此類股份，因此較看好本地地產股。



小米集團(01810)6月以來合共進行10次回購，郭指出，今年以來小米的手機出貨表現平平，股價向上只因大市氣氛改善，以及出現技術反彈。預料股價短線於10港元水平有大阻力。



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