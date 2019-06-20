新債王：聯儲局減息1次不能阻止美國經濟衰退

聯儲局維持基準利率不變，但減息預期升溫，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，債券市場有助於聯儲局的政策定調，而聯儲局政策轉向鴿派，與債券市場一致，只是有點滯後。



他接受外電採訪時表示，假設經濟數據持續疲弱，聯儲局將於7月減息，但同時承認他們落後大市。另認為，「一次減息並不能阻止美國經濟衰退，反而增加我們陷入衰退的可能性。」



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