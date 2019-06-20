港府：中美貿戰陰霾未散　料第2、3季經濟受壓

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，香港已直接受中美貿易糾紛影響，隨着貿易數字繼續下降，香港經濟於今年第二和第三季面對很大壓力，企業廠商更是首當其衝，而最終受影響的可能是消費者。



他重申，貿易戰並無贏家，若有人實施單方面措施，最終都要承受後果，不論是買家或賣家，做生意都需要穩定，否則最終受影響會是消費者。他續指，面對中美貿易糾紛，政府已經與業界做好準備，有從事出口貿易的企業亦已作最壞打算，趕在可能再次提高關稅之前落單。



此外，他強調，香港是開放和重視對外關係的地方，近年亦有透過種種方法，包括簽署投資貿易協議，讓政府和企業一同走出去，在國際不明朗因素下盡量開拓市場。



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