【專家點評】澳元料仍是易跌難升

中美雙方領袖同意於下周五、六舉行的G20會議舉行期間進行會面。當然，有談判總比沒有談判要好。但有談判也並不代表可達成協議。始終，現今中美的紛爭並不容易解決。



由於不少美國零售商均反對特朗普政府對餘下三千億美元總值的中國進口貨品徵重關稅，料較大機會中美磨擦不致會惡化。但相信已徵的關稅會維持，所以最大可能是中美紛爭只會維持現狀不變，但不會改善。



中美貿易磨擦的隱憂只要一直存在，料澳紐這兩相較依賴中國經濟走的貨幣要升並不容易。料澳元較大阻力於70美仙位置，初步支持於68美仙，如破不排除有機會下試66美仙。



事實上，自本月初議息會上作出減息後，澳央行一直未有放棄進一步減息念頭。而按澳元利率期貨價格變化顯示，現市場估計澳央行7月進一步減息機會雖只有46%，但到8月減息機會則增至70%。



更值得留意是，市場正估計，下次若減息，減幅可不是四分之一厘，而是半厘，而市場有這樣想法的機會率竟達80%。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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