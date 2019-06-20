港元拆息︰1個月期回升至2.47厘
2019年06月20日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.88厘；1星期拆息重上2厘，漲至2.13厘；與樓按相關的1個月期回升至2.47厘；3個月期為2.4厘。
20/6/2019
隔夜 1.88464厘
1星期 2.13679厘
2星期 2.56964厘
1個月 2.47214厘
2個月 2.41179厘
3個月 2.40732厘
6個月 2.37893厘
12個月 2.40232厘
19/6/2019
隔夜 1.63268厘
1星期 1.88036厘
2星期 2.52643厘
1個月 2.43357厘
2個月 2.39250厘
3個月 2.39214厘
6個月 2.36143厘
12個月 2.38750厘
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