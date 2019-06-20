港元拆息︰1個月期回升至2.47厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.88厘；1星期拆息重上2厘，漲至2.13厘；與樓按相關的1個月期回升至2.47厘；3個月期為2.4厘。



20/6/2019

隔夜 1.88464厘

1星期 2.13679厘

2星期 2.56964厘

1個月 2.47214厘

2個月 2.41179厘

3個月 2.40732厘

6個月 2.37893厘

12個月 2.40232厘



19/6/2019

隔夜 1.63268厘

1星期 1.88036厘

2星期 2.52643厘

1個月 2.43357厘

2個月 2.39250厘

3個月 2.39214厘

6個月 2.36143厘

12個月 2.38750厘



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