聯儲放鴿：中原按揭指香港無空間減息

美國聯儲局議息會議後維持利率不變，聲明刪去對未來的政策調整保持「耐心」的措辭，決策者預期利率將會下調或不變各佔近半。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，聯儲局聲明採中性字眼，保留下半年減息的可能性，由於貿易戰等問題仍存在頗大不確定性，相信聯儲局將視乎下半年經濟數字的好壞變化評估減息條件，預料美國下半年有機會減息1至2次。



若美國減息，她認為按照目前情況，香港未有跟隨減息的需要。主要因為過往大致上未有跟隨美國加息，港元拆息亦未有回落至有具備減息條件。美國由2015年12月起進入加息周期，至去年12月的3年間加息9次，加幅2.25厘，期內香港大致上未有跟隨加息，僅於去年9月加息一次，加幅僅0.125%，港息實際上未有正式進入加息周期，故此若美國未來減息，香港需要減息的空間有限。



王續稱，今年拆息較為波動，一個月拆息由年初低位約1厘升至2厘多水平，與最優惠利率差幅(H/P息差)收窄至3厘以下，低於08年金融海嘯前十年平均數值3.6%，港息未具條件減下去。



她又指，今年在不同因素支持下，港元需求仍大，加上銀行結餘由去年約1,797億元逐步減少至目前約543億元，雖然仍屬充裕水平，但程度上已不復以往，季節性因素及下半年大型招股活動亦較易推高拆息，故此今年減息機會不大。



王表示，未來港P會否再減，需視乎拆息下調幅度、銀行體系結餘水平、銀行資金成本及取態影響。即使未來港P有條件下調，減幅亦僅為0.125%，因為過往存貸息加幅亦僅為0.125%。



對於美國減息，帶給香港市場的訊息是未正式進入的加息期已先告完結，逾11年低息環境將持續，今年內按息主要維持在2.375厘的低水平，對樓市雖然影響不大但仍具正面支持作用。



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