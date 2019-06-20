【專家樓評】陳永傑：樓價升勢放緩　何時為置業良機？

在新居屋出籠及中美貿易、科技戰夾擊之下，中原城市領先指數一度破頂，升至189.42點，打破去年8月188.64點紀錄。顯示樓市強勢未改，雖然有很多不明朗因素，但住屋需求仍然強烈，只是筆者預計樓市升勢放緩，仍反覆牛皮靠穩再上。



新一批居屋4,871個單位推出，申請數目例必爆燈，假如申請家庭數目又破歷史紀錄逾30萬個的話，必定削弱本港一、二手私人樓市的銷售，原因是很多新居屋申請者與一、二手私樓上車盤買家重疊。



再加上中美關係糾纏，可見未來樓市升勢放緩是意料中事，升勢不及春節後那麼凌厲。但樓市升慢了，會為私樓買家創造更多入市機會，變成「有得揀、有得睇甚至有得平！」事物總有兩面，機會在乎你能否把握！



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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