人民幣Hibor：隔夜息升至2.81厘　離岸價升穿6.87關

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.81厘；1、2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.02至3.48厘。



20/6/2019

隔夜 2.81682厘

1星期 3.02650厘

2星期 3.25850厘

1個月 3.27417厘

2個月 3.28333厘

3個月 3.32150厘

6個月 3.40200厘

12個月 3.48100厘



19/6/2019

隔夜 2.53150厘

1星期 2.80217厘

2星期 3.08633厘

1個月 3.17600厘

2個月 3.23800厘

3個月 3.27633厘

6個月 3.36217厘

12個月 3.47933厘



人民幣兌美元升穿6.87關口，離岸人民幣(CNH)由6.8957，反彈至6.8684，最新報6.8696；在岸人民幣(CNY)由6.8984，回升至6.8677，最新報6.8707。



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