樓價UPDATES：港灣豪庭三房戶12年升值2.3倍
2019年06月20日 12:02
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面對後市不明朗，部分業主選擇止賺離場。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
香港區
●小西灣藍灣半島3座高層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，以842.8萬港元易手，實用呎租約19,330元。原業主持貨8年轉手，帳面升值逾1倍。
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九龍區
●大角咀港灣豪庭4座中層F室，實用面積540方呎，三房間隔，以970萬元沽出，實用呎價17,963元。單位12年間升值逾2.3倍。
●將軍澳煜明苑C座高層5室，實用面積541方呎，兩房間隔，自由市場價以約666萬元成交，實用呎價12,311元。
●將軍澳新都城2期10座高層F室，實用面積363方呎，兩房間隔，獲租客以每月1.6萬元租入，實用呎租約44.1元。業主於2017年8月以592.8萬元購入上述單位，租金回報約3.2厘。
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新界區
●粉嶺囍逸1座極高層D室，實用面積約235方呎，開放式間隔，以「零議價」438萬元獲承接，實用呎價約18,638元。原業主持貨滿3年，趁額外印花稅(SSD)鬆綁即轉售，帳面獲利約120.3萬元。
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